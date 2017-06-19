Из Арцаха в Ереван доставлен раненый военнослужащий

Сегодня, 19 июня, из Арцаха в Ереван был перевезен раненый 17 июня военнослужащий АО Арцаха. Об этом журналистам сообщила глава отделения реанимации Центрального клинического военного госпиталя Гаяне Ованнисян, сообщает армянский новостной сайт Aysor.am. По словам главы отделения, есть угроза жизни военнослужащего. Он был прооперирован в Арцахе, а затем перевезен вертолетом в Ереван. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Напомним, что ранее из Арцаха в Ереван были доставлены 2 военнослужащих, раненых в результате азербайджанской провокации 16 июня.