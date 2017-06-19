Армения планирует обеспечить средний ежегодный экономический рост в 5%

/АРКА/. Правительство Армении планирует обеспечить средний ежегодный экономический рост в 5%. Об этом говорится в утвержденной в понедельник программе правительства на 2017-2022 гг. В качестве приоритетных целей на предусмотренные годы власти страны планируют достичь опережающих по сравнению с развитыми странами темпов экономического роста путем обеспечения в среднем ежегодного 5% роста ВВП. "Программа нацелена на обеспечение крепкой обороны посредством стабильного экономического роста, инклюзивного экономического роста и активное вовлечение в общественную жизнь всех слоев общества. Армения должна стать Центром реализации всего потенциала армянства, его консолидации, использования возможностей, потенциала, связей", - отмечается в программе. Кроме того, правительство планирует обеспечить значительный рост темпов экспорта, доведя долю экспорта товаров и услуг в ВВП страны до 40-45%. Программой также предусмотрено сокращение уровня бедности на 12 п.п., при параллельном росте занятости и уровня зарплат, с повышением номинальной минимальной зарплаты на 25%. "Именно на эти целевые показатели будет акцентироваться правительство в своей деятельности на ближайшие пять лет. С учетом того, что программа будет осуществляться в условиях многочисленных ограничений, следовательно, в зависимости от финансовых возможностей, программы будут осуществляться, исходя из их приоритетности и будут предусмотрены в госбюджете на конкретные периоды", - отмечается в программе.