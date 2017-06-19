Программа правительства: безопасность – залог экономического развития

Правительство одобрило и направило в парламент программу устойчивого развития Армении на 2017-22 гг., которая предполагает широкомасштабные реформы.

Как сообщил на своей страничке в Фейсбук премьер-министр Карен Карапетян, в программе указаны императивы и видение правительства в сфере внешней политики и безопасности – углубляющаяся связь свободных и независимых Армении и Арцаха и безопасность Армении как залог экономического развития.