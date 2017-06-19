Правительство одобрило и направило в парламент программу устойчивого развития Армении на 2017-22 гг., которая предполагает широкомасштабные реформы. Как сообщил на своей страничке в Фейсбук премьер-министр Карен Карапетян, в программе указаны императивы и видение правительства в сфере внешней политики и безопасности – углубляющаяся связь свободных и независимых Армении и Арцаха и безопасность Армении как залог экономического развития.
Программа правительства: безопасность – залог экономического развития
- Страна - 19 Июня 2017, 12:09