Трое армян от движения президента Макрона прошли в парламент Франции

Сразу трое армян от движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» впервые в истории армянской общины прошли в Национальное собрание по итогам выборов во Франции. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook французский общественный деятель армянского происхождения Арман Авакян.

"В парламент Франции прошли Жак Марилосян из Парижа, Даниэль Казарян - из Лиона, 30-летний Гийом Касбарян - из города Шартр. Депутатом также избрана Надя Есаян из города Вьерзон, супруг которой армянин", – написал Арман Авакян.

Как сообщалось ранее, кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение").