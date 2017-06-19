К. Хачатрян: Жизни раненых армянских военнослужащих вне опасности

Состояние здоровья двух раненых армянских военнослужащих, которых сегодня доставили из Арцаха в Ереван, оценивается как средней тяжести, их жизни вне опасности. Об этом Panorama.am сообщил начальник Военно-медицинского управления Минобороны Армении, полковник Камавор Хачатрян. Отметим, чуть пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.ранее Сегодня сообщил Panorama.am, что двое раненых армянских военнослужащих были доставлены из Арцаха (НКР) в Ереван. По его словам, состояние обоих раненых тяжелое, но стабильное. А. Ованнисян также добавил, что один из раненых военнослужащих доставлен в Центральный клинический военный госпиталь, а второй – в Офтальмологический центр имени С.В. Малаяна. По словам К. Хачатряна, доставленный в Центральный клинический военный госпиталь военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения, у него зафиксирована черепно-мозговая травма. «После обследования врачи решили назначить ему консервативное лечение и лишь после этого прооперировать, если в этом возникнет необходимость. Если размер гематомы увеличится, то обязательно прооперируют», – сказал К. Хачатрян. Другой военнослужащий, который был доставлен в Центр им. Малаяна, получил ожог глаз. «На данный момент мы не можем оценить состояние глаз, после завершения лечения можно будет понять, какие есть конкретно проблемы, связанные со зрением военнослужащего», – добавил К. Хачатрян. Отметим, после зарегистрированных накануне, 16 июня, вследствие наступательных действий ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск трех инцидентов со смертельным исходом, сегодня утром азербайджанская сторона в северном направлении прибегла к очередной провокации: вследствие этого около 09:40 по ереванскому времени смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Республики Арцах (НКР) Нарек Тигранович Гаспарян (1997 года рождения). Напомним, ранее пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (НКР) передала: 16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджана из станковых противотанковых гранатометов нарушили режим прекращения огня в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), вследствие чего смертельные ранения получили военнослужащие АО Араик Рудикович Матинян (1997 г. р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г. р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г. р.). Об этом сообщает Panorama.am