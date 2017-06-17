Что вчера произошло на границе

Вчера Армия обороны Арцаха распространила сообщение о том, что в результате обстрела из станкового противотанкового гранатомета смертельные ранения получили трое армянских военнослужащих.

По данным армянских СМИ, ранено еще двое.

Вчера утром Азербайджан заявил об одном погибшем. А вечером произошел обстрел из гранатомета.

После совместных с Турцией учений в Нахиджеване Азербайджан заявил о начале широкомасштабных учений 19 июня, в которых примут участие до 20 тыс. военных и военная техника, в том числе воздушные силы.

Судя по числу жертв, Азербайджан нанес массированный удар. До сих пор азербайджанская сторона инсценировала «уничтожение армянских позиций», теперь, видимо, они решили перейти к делу.

Эта провокация произошла в период, когда Азербайджан получает от мировых центров отказ на военное «решение» конфликта. Но на линии соприкосновения Баку продолжает свою политику.

Армянская сторона получила серьезнейший удар и понесла большие потери, и это порождает вопросы. Долгое время говорится об укреплении передовой и повышении уровня безопасности солдат. Меры, конечно, предпринимаются, и Азербайджан пару раз даже ощутил на себе эти меры. Но подобные инциденты сводят на нет воздействие этих мер, особенно, на противника.

Что произошло на границе, какие последствия будут иметь эти невосполнимые потери? В чем причина – в «объективной военной реальности» или в неудовлетворительной работе, нити которой тянутся в тыл – в пространство ответственности армянской власти?