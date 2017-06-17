Давид Бабаян: активные действия Азербайджана будут пресекаться

Азербайджан в очередной раз нарушил режим перемирия на линии соприкосновения в Карабахе, применив обычную тактику – обстреляв позиции Армии обороны с дальнего расстояния. Азербайджанская сторона обстреляла карабахские позиции издалека, применив обычную тактику, заявил Sputnik Армения пресс-секретарь президента непризнанной Республики Арцах (Карабах) Давид Бабаян. "Обстрелы по нашим позициям велся издалека, применив обычную тактику. Несмотря на потери, мы не падаем духом, Армия обороны продолжает уверенно выполнять свои боевые задачи", — сказал он. По словам Бабаяна, в последнее время на линии соприкосновения было относительное затишье: режим перемирия нарушался реже. Бабаян подчеркнул, что Армия обороны готова к любому развитию событий, однако на данном этапе широкомасштабные боевые действия едва ли возможны. "Во-первых, сегодня баланс поддерживается нашими силами, во-вторых, международное сообщество выступает против эскалации напряженности. Эти факты говорят в пользу того, что вероятность развязывания широкомасштабных военных действий невелика. Но мы всегда готовы защитить себя", — сказал Бабаян.

По его словам, активные действия со стороны Азербайджана будут пресекаться на корню.