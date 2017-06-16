Армянские политические силы едины особенно в вопросах, связанных с настоящим и будущим Арцаха

Президент Арцаха (НКР) Бако Саакян присутствовал на церемонии открытия стартовавшего в Степанакерте третьего Форума армянских политических партий. Об этом сообщает пресс-служба президента Нагорно-Карабахской Республики. «Подобные политические мероприятия являются хорошей площадкой для обсуждения и более глубокого понимания вопросов, касающихся армянской государственности, укрепления связей между Родиной и Диаспорой, глобальных и региональных процессов», – отметил в своей речи Бако Саакян. Президент Арцаха подчеркнул, что представляющие армянское политическое поле партии и силы способны в судьбоносное для армянского народа время объединяться и едиными усилиями защищать интересы народа и государства, назвав такие примеры основой жизнестойкости армянской государственности. «Политические силы выступают с подобным единством особенно в вопросах, связанных с настоящим и будущим Арцаха. Уверен, что фундаментальным принципом для всех армянских политических сил является то, что Республика Арцах должна быть сильным, демократическим государством, которое всегда в состоянии обеспечить свою безопасность», – отметил в своем выступлении президент Б. Саакян. У армянских партий имеется достаточно богатый политический капитал, который можно эффективно использовать для достижения поставленных целей. Об этом заявил сегодня спикер Национального Собрания РА Ара Баблоян, который находится с визитом в Арцахе. Отметим, делегация парламента Армении во главе с Ара Баблояном приняла участие в форуме «Армянские политические партии», состоявшемся в столице НКР Степанакерте. В своей вступительной речи спикер парламента РА отметил, что политические партии Армении и Арцаха как организации находятся в разных электоральных плоскостях, однако являются центром всех армян и осуществляют проармянскую деятельность на одной и той же – армянской территории. «У партий Армении и Арцаха есть схожие политические программы, цели, которые исходят из интересов одного народа двух государств, стоящих перед нами вызовов», – подчеркнул А. Баблоян. Обратившись к карабахскому конфликту, Ара Баблоян отметил, что данный вопрос в качестве одного из приоритетов внешней политики Армении занимает особое место в программах политических сил РА. Об этом сообщает Panorama.am.