Осужденный в РФ Грачья Арутюнян в ближайшие дни будет экстрадирован в Армению

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, отбывающий наказание в № 3 СИЗО в Тамбовской области России до конца этого месяца будет экстрадирован на родину, пишет агентство РУСАРМИНФО со ссылкой на имеющиеся у него сведения. «Ожидается, что передача Арутюняна состоится в ближайшие дни – предварительно не следующей неделе», — сообщил источник РУСАРМИНФО. По информации агентства, финансовые обязательства, которые на протяжении последних нескольких лет препятствовали экстрадиции Арутюняна, полностью исполнены. Напомним, в июле 2013 года на территории Новой Москвы “КамАЗ”, за рулем которого находился гражданин Армении Грачья Арутюнян, врезался в рейсовый автобус. В результате аварии погибли 18 человек. Tроицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы.