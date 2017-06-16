Осужденный в РФ Грачья Арутюнян в ближайшие дни будет экстрадирован в Армению

  • Lragir.am
  • Страна - 16 Июня 2017, 16:45
Гражданин Армении Грачья Арутюнян, отбывающий наказание в № 3 СИЗО в Тамбовской области России до конца этого месяца будет экстрадирован на родину, пишет агентство РУСАРМИНФО со ссылкой на имеющиеся у него сведения.

«Ожидается, что передача Арутюняна состоится в ближайшие дни – предварительно не следующей неделе», — сообщил источник РУСАРМИНФО.

По информации агентства, финансовые обязательства, которые на протяжении последних нескольких лет препятствовали экстрадиции Арутюняна, полностью исполнены.

Напомним, в июле 2013 года на территории Новой Москвы “КамАЗ”, за рулем которого находился гражданин Армении

Грачья Арутюнян, врезался в рейсовый автобус. В результате аварии погибли 18 человек.

Tроицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы.  

Самое читаемое