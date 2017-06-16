Азербайджан в очередной раз нарушил международные договоренности, проводя крупные учения без предварительной нотификации. Как отметил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя по просьбе корреспондента Новости Армении – NEWS.am сообщения азербайджанских СМИ об учениях армии Азербайджана, имеет место нарушение Венского документа от 2011 года. «Не было предварительной нотификации», - отметил пресс-секретарь МИД. По сообщению азербайджанских СМИ, 19 июня ВС АР начнут широкомасштабные оперативно-тактические учения. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Азербайджан в очередной раз нарушил международные договоренности
- Страна - 16 Июня 2017, 12:27