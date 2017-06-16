Программа правительства предполагает 5-процентный экономический рост

Программа правительства - довольно серьезная заявка и включает в себя цели программно-концептуального выступления президента Армении Сержа Саргсяна 18 мая. Об этом сегодня после заседания Исполнительного органа РПА в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, заместитель председателя НС РА Эдуард Шармазанов. «Заседание немного затянулось, поскольку обсуждался проект программы деятельности правительства. В программу включены цели, предложенные президентом РА, и за основу взято именно программное выступление Сержа Саргсяна 18 мая»,- отметил Э. Шармазанов. По его словам, правительство выбрало четкие цели, в частности, оно предлагает ежегодно обеспечивать 5-ти% экономический рост. Также предлагает на ближайшие 5 лет повысить минимальную зарплату на 25%, снизить уровень безработицы на 12 %, а также планируется ежегодное посещение Армении 3 млн туристов. По словам Шармазанова, в ближайшие 5 лет большое внимание будет уделяться также антикоррупционному блоку, сообщает tert.am.