Азербайджан начинает широкомасштабные учения

Согласно утвержденному Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня в Азербайджане пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана. В учениях будут задействованы до 23 тысяч военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. Учения продолжатся до 24 июня