В состав Комиссии по евроинтеграици парламента Армении вошли Араик Григорян (Аршави Араик), Аркадий Амбарцумян (Держави Аркад), САС Артак, Ашот Арсенян (Клос) и другие. Комиссию возглавила представитель блока Царукян Наира Зограбян.

СМИ называют комиссию пассивной, соответственно, в ее состав вошли те, у кого нет ни времени, ни охоты заниматься парламентаризмом. Говорят, Наира Зограбян никак не может созвать заседание – члены комиссии просят их не беспокоить попусту.

После выборов 2 апреля были слухи, что эта комиссия в ряду других будет сокращена. Но в итоге было решено ее сохранить – видимо, во избежание проблем с ЕС, возникших после 3 сентября, а в преддверии подписания нового рамочного соглашения с ЕС было бы и вовсе некрасиво закрывать комиссию.

Таким образом, мертворожденная комиссия, которую можно назвать поистине издевательством, сохранилась.

Возглавляет ее представитель партии, которая сделала все, чтобы Армения вошла в ЕАЭС.

А в состав ее вошли люди, которым Европа знакома с другой стороны – как место, куда можно вывозить капитал, открывать бизнес и развлекаться, а САС Артак обещал отправить в Париж лучшего фальсификатора выборов.

Эти люди так же далеки от европейских ценностей, как свинья от бисера. Они являют собой образцы и «болты» механизма сфальсифицированных выборов, несвободной конкуренции, тени и коррупционных схем, которые власть всегда «смазывает» и держит на ходу.