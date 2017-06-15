Полномочия по объявлению в стране военного и чрезвычайного положений перейдут от президента Армении к правительству

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Страна - 15 Июня 2017, 18:14
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправки в закон РА “О правовом режиме военного положения” и “О правовом режиме чрезвычайного положения”.

Согласно поправкам, ввиду принятых по итогам состоявшегося 6 декабря 2015 года референдума изменений в Конституцию Армении, полномочия по объявлению в стране чрезвычайного и военного положений перейдут от президента Армении к правительству.

Законодательные инициативы в установленном порядке будут представлены в Национальное собрание на рассмотрение. 

Самое читаемое