Полномочия по объявлению в стране военного и чрезвычайного положений перейдут от президента Армении к правительству

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправки в закон РА “О правовом режиме военного положения” и “О правовом режиме чрезвычайного положения”. Согласно поправкам, ввиду принятых по итогам состоявшегося 6 декабря 2015 года референдума изменений в Конституцию Армении, полномочия по объявлению в стране чрезвычайного и военного положений перейдут от президента Армении к правительству. Законодательные инициативы в установленном порядке будут представлены в Национальное собрание на рассмотрение.