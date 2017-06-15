Компромисс по Карабаху необходим, но не в ущерб живущим в Нагорном Карабахе людям – Мария Захарова

Компромисс по Карабаху необходим, но не в ущерб проживающим в Нагорном Карабахе людям, сказала в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Глава МИД Азербайджана заявил, что сохранение статус-кво в Нагорном Карабахе далее нетерпимо и его преодоление должно быть достигнуто в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН. "Думаю, что у каждой стороны, и у Армении, и у Азербайджана, и у их официальных представителей и государственных деятелей есть свои взгляды на решение этого вопроса. Существует установленный формат решения этой проблемы, действительно, старой проблемы, который предполагает поиск компромисса¸- отметила Захарова в ходе брифинга, который транслировал RT. По словам представителя МИД РФ, поиск компромисса – это сближение позиций сторон вне зависимости от того, насколько диаметрально противоположными они могут быть. Как отметила Захарова, это международная практика дипломатической работы – находить развязки по, казалось бы, неразрешимым вопросам. “Действительно, мы согласны в этих оценках, что ситуация требует разрешения и продвижения вперед, именно поэтому, особенно за последнее время, интенсифицировались контакты, они проходят в различных форматах. Со своей стороны Россия как участник соответствующего формата делает все максимально необходимое для того, чтобы этот компромисс был найден. Конечно, хотелось бы, чтобы он был найден чем раньше, тем лучше, но только не ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе", - отметила Мария Захарова.