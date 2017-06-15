Давид Арутюнян обвинил посла ЕС в вмешательстве во внутренние дела Армении

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян назвал заявление главы делегации ЕС в Армении Петра Свитальского о том, что следует превратить ЦИК Армении в орган, пользующийся всеобщим доверием, непозволительным вмешательством во внутренние дела Армении.

Петр Свитальски призвал привлечь к работе в ЦИК представителей гражданского общества. Он заметил, что даже в самых демократичных странах власть стремится подчинить себе все органы, и нужны механизмы равновесия.

Ответ Давида Арутюняна получился жестким, без учета дипломатических изысков. Возможно, именно для этого он был назначен на должность, которую до него занимала более деликатная с дипломатической точки зрения Арпине Ованнисян. Ее переход в парламент после выборов стал сюрпризом для многих, в том числе, иностранных дипломатов.

Арпине Ованнисян была довольно неопытным министром, и ее заменили одним из старожилов армянской политики, который легко может выбраться из всех перипетий, в том числе, в отношениях с европейскими структурами.

А в предстоящий переходный период формирования власти в Армении коммуникации с ервоструктурами обретают особое значение. Как в свете борьбы с коррупцией, так и подготовки к новому рамочному соглашению ЕС-Армения.

Заявление Давида Арутюняна свидетельствует о том, что в предстоящих процессах Серж Саркисян намерен более уверенно использовать козыри в отношениях с ЕС. Заявление посла Свитальского Серж Саркисян непременно использует в ноябре, при подписании соглашения. Более того, не исключается, что Саркисян использует «попытку вмешательства во внутренние дела», чтобы отложить подписание соглашения. Во всяком случае, в европейских кругах не скрывают сомнений по поводу подписания соглашения.

Возможно, Европа до «второй попытки» подписания соглашения с Арменией заблаговременно получила согласие Москвы. И Саркисяну нужно найти другой козырь, чтобы избежать подписания или запросить под него высокую цену.