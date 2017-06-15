Валерий Газарян. Депортация армян из НКАО и Азербайджана в июне 1949 года

Ровно 68 лет назад, в ночь с 13 на 14 июня 1949 года, произошла одна из ужасных трагедий в истории армянского народа – тысячи армянских семей из Армянской ССР, Азербайджанской и Грузинской ССР, разных регионов РСФСР и среднеазиатских республик были депортированы в Алтайский край России. Выражая безусловную признательность всем авторам, в особенности представителям других народов, историкам и исследователям, написавшим статьи и целые научные труды по этой болезненной для нашего народа теме, хотелось бы затронуть ряд существенных моментов, оставшихся вне внимания этих авторов. Независимое расследование Валерия Газаряна (Карабах) http://russia-armenia.info/node/39452