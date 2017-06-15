Командос поднял важную тему – предателей найдут по медалям

Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) говорит, что о достижении мира без уступок территорий, которые армия отстояла в войне, нужно спрашивать тех, кто довел ситуацию до такого состояния. Он говорит, что есть два человека, которые подписывали документы по Карабаху. Сейчас один их них отошел в сторонку и критикует, хотя все знают предателей в лицо, говорит Аркадий Тер-Тадевосян.

Дипломатия и внешняя политика Армении за 25 лет независимости еще будет подвергнута подробному анализу, и в Ереване предстоит «Гаагский» трибунал над теми, кто работал в интересах не Армении, а других государств или отдельных групп. И «преступников» легко будет найти – по фальшивым медалям, которыми увешаны многие армянские чиновники.

Эти медали на самом деле – черные метки, тем, кто не только не имеет заслуг, но и проводил преступную политику, доведя ситуацию до сегодняшнего положения. А положение уже сложно скрывать – Армения шаг за шагом уступила суверенитет России – в угоду Москве и собственной власти, лишая себя возможности отстаивать национальные интересы. Это привело к тому, что в апреле 2016 года Азербайджан попытался захватить то, что Армения готова была уступить.

Более 100 погибших стали ценой политики тех, кто носит на груди фальшивые медали. А ценой преступной политики по сдаче суверенитета и монополизации экономики стали миллионы людей, которые вынуждены покидать свою страну в поисках куска хлеба.

А значит, предатели пока будут ходить с медалями и гордиться заслугами перед империей.