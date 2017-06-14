Президент Кипра встретился с католикосом Арамом Первым

Резиденцию Великого Дома Киликийского посетил президент Кипра Никос Анастасиадис. Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый приветствовал гостя и отметил, что наши страны и церкви связаны историческими нитями. «Наше партнерство выстраивается не на экономической выгоде, а на общих ценностях, принципах и устремлениях. Нам предстоит коллективный суд. Кипрский суд и Ай дат. У них одна цель – правосудие, и один ответчик – Турция. Геноцидальная Турция пыталась истребить наши народы и выкорчевать со своей земли. И нам нужно работать вместе, чтобы добиться правосудия», сказал Арам Первый. Католикос выразил глубокую признательность за заботу об армянской общине Кипра. Президент Кипра рассказал о ширящемся сотрудничестве своей страны с Арменией, недавно остров посетил президент Серж Саркисян. Он приветствовал роль католикоса в межконфессиональном диалоге и позицию по кипрской проблеме.