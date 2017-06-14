Гонка вооружений в зоне карабахского конфликта необязательно приведет к вооруженному конфликту. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. В ответ на вопрос, может ли гонка вооружений привести к широкомасштабной войне в Карабахе, он отметил: «Я не знаю, что случится. Необязательно, чтобы гонка вооружений привела к вооруженному конфликту. В конце концов, всегда все определяют политические решения. В годы «холодной войны» Соединенные Штаты и Россия тоже накопили огромное количество вооружения, но они так и не начали войну друг против друга». Следовательно, продолжил он, возможно, что количество оружия увеличится, но войны не будет. «Но когда вместе с этим продолжаются военные столкновения низкого уровня, а иногда – и не низкого, и стороны применяют довольно беспокоящую политическую риторику, в таком случае, конечно, гонка вооружений становится частью проблемы», - добавил Джеймс Аппатурай. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Гонка вооружений в Карабахе необязательно приведет к войне - Аппатурай - news.am
- Страна - 14 Июня 2017, 15:47