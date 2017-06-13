Доклад ООН: Россия поставила в Армению 300 единиц ПЗРК

Согласно регистру обычных вооружений ООН, в 2016 Россия, среди прочих поставок вооружения в различные страны, также поставила в Армению 300 единиц переносных зенитно-ракетных комплексов. Точный тип вооружения в российском отчете не указывается. Напомним, что в апреле этого года замначальника управления ПВО ВС Армении, полковник Артур Погосян заявил, что Армения в большом количестве закупила переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С».