АРФД: Армении пора поднять проблему статуса Нахиджевана

Руководитель офиса Ай дата АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян считает, что возобновление военных действий в Карабахе не исходит из интересов Турции. По его словам, сопредседатели Минской группы должны сделать все, чтобы не допустить большой войны. Комментируя начавшиеся в Нахиджеване совместные турецко-азербайджанские учения, Киро Маноян отметил, что это мессидж Армении и Ирану, чтобы продемонстрировать таргетирование Армении со стороны Нахиджевана. «Армении следует поднять вопрос о насильственном присоединении Нахиджевана к Азербайджану и его международного статуса», сказал он.