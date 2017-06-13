Ашотян: Международное сообщество должно принять жесткие меры в отношении Азербайджана - Азатутюн

Радио АзатутюнЗаместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА), председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Армен Ашотян убежден, что международное сообщество, в лице Минской группы ОБСЕ, должно принять жесткие меры в отношении Азербайджана, в противном случае оно получит не замороженный, а новый конфликт в регионе. Армен Ашотян сегодня в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что адресное заявлениеМинской группы ОБСЕ, касающееся Баку, конечно, является достижением, но его недостаточно. Необходимы жесткие меры, которые предотвратят возможность возобновления военных действий со стороны Азербайджана. «Международное сообщество обязано выразить свою четкую позицию, в противном случае оно получит новый конфликт, это больше не будет замороженным конфликтом, а постоянным горячим конфликтом, что не отвечает интересам сверхдержав и и не отвечает ничьим интересам», - сказал Ашотян. На вопрос, считает ли он, что если Минская группа не предпримет четкие меры, война будет неизбежна, Ашотян ответил: «Я такого не говорил, потому что говорить о неизбежности войны рано, но очевидно, что несоблюдение ранее достигнутых договоренностей, фактическое воспрепятствование деятельности Минской группы, что было сделано посредством торпедирования достигнутых в ходе переговоров договоренностей, а также приграничные инциденты показывают, что в благоприятный геополитический момент Азербайджан может позволить себе это. Предвосхищая соблазны Азербайджана, в данный момент, думаю, нужно превентивными, профилактическими мерами пресечь намерение воплотить возможные соблазны в жизнь». На вопрос, был ли это сигнал международному сообществу со стороны МИД Армении, зампред РПА ответил: «Я думаю, это был не столько сигнал, сколько подсказка о том, каким путем можно продолжить процесс урегулирования. На вопрос, какие конкретно действия ожидает официальный Ереван от Минской группы ОБСЕ, глава парламентской комиссии по внешним отношениям подчеркнул, что санкции могут быть как экономические, так и политические, международное сообщество обладает этим инструментарием, есть множество прецедентов, когда международное сообщество принуждало одну из конфликтующих сторон к миру. В ответ на вопрос, пойдет ли Минская группа на подобные жесткие меры, Армен Ашотян сказал, что в один прекрасный день это станет неизбежно, поскольку политика постановки знака равенства между сторонами не может быть долговечной.