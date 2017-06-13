Азербайджан апеллирует к резолюциям ООН, хотя отказывался их выполнять - news.am

Президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно говорили, что сторона нагорно-карабахского конфликта, которая пойдет на обострение ситуации, будет осуждена международным сообществом. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Свеном Миксером. «Несмотря на это, Азербайджан делает вид, что призывы его не касаются, что он может пренебрегать призывами, отказывается от внедрения механизмов, хотя всем понятно, кто нарушает. Посредники пытаются взвешенно реагировать, не указывать. Но и они вынуждены делать адресные заявления, что и произошло недавно. Сколько еще должно быть заявлений чтобы стало ясно, что их недостаточно и нужны более действенные меры, чтобы сдержать попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию. Думаю, международное сообщество приходит к выводу, что в отношении стороны, постоянно угрожающей силовыми методами, необходимы соответствующие шаги», - отметил министр. Отвечая на вопрос об интерпретации Баку встречи в Москве, министр подчеркнул, что на встрече не обсуждался какой-либо иной документ помимо текста сообщения для СМИ, который обсуждался министрами в присутствии посредников. Причем МИД Армении и РФ опубликовали согласованный вариант, а МИД АР свою версию, в которой отмечалось, не «министры обсудили соглашения в Вене и Санкт-Петербурге, а «обсудили переговоры в Вене и Санкт-Петербурге», что является абсурдом. Что же касается содержания встречи в Санкт-Петербурге, то было сделано совместное заявление, где подробно говорилось о содержании встречи. После этого, отметил министр, Баку попытался сделать комментарии, которые МИД РФ назвало искаженными. Комментируя заявления из Баку о недопустимости продолжения статус-кво, министр заметил что азербайджанские чиновники фиксируются на чем-то и повторяют, девальвируя смысл и при этом поступают диаметрально противоположно. «Говорят о статус–кво – а кто нарушает режим перемирия и не позволяет создать атмосферу для продвижения переговоров? Говорят о свободе слова и делают прямо противоположное. Говорят одно, делают другое. Что касается резолюций ООН – их 4 потому, что после принятия каждой Азербайджан отказывался их выполнять. Цель резолюций была одна – остановить военные действия», - напомнил министр, добавив, что в апреле прошлого года Баку вообще попытался поставить под сомнение соглашение о перемирии, в связи с чем посредникам пришлось напомнить Азербайджану, что соглашение бессрочное и его надо выполнять. Об этом сообщает news.am.