Известная песня Шарля Азнавура может стать новым гимном Армении

Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур в эфире радиопередачи Le Club de Richard Findykian рассказал о том, что его песня Pour toi Arménie (Для тебя, Армения) может стать новым гимном Армении. "Pour toi Arménie" (Для тебя, Армения) - песня, написанная в 1989 году Шарлем Азнавуром и Жоржем Гарваренцом, и записанная группой известных французских артистов для помощи пострадавшим от Спитакского землетрясения 1988 года в Армении. Лейбл Trema-EMI label продал более миллиона пластинок с записью сингла (на другой стороне была песня "Они пали" памяти жертв Геноцида армян). Песня в течение 10 недель занимала первое место в чарте синглов SNEP (Франция) и попала в книгу рекордов Гиннеса, так как заняла первое место с первой недели. Клип к песне снял Анри Верной. Азнавур дал интервью радиостанции, в котором рассказал, что в ходе встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном предложил сделать Pour toi Arménie национальным гимном Армении. "Возможно Pour toi Arménie станет новым гимном. Это то, чего я хочу. Президент согласен со мной, и не только он", - сказал Азнавур, передает агентство.