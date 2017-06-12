Минобороны Армении объявляет конкурс призывников с образованием в сфере информационных и высоких технологий

Министерство обороны Армении совместно с центром кибербезопасности «Айтек» объявляет конкурс призывников с образованием в сфере информационных и высоких технологий. Как сообщает пресс-служба Минобороны, конкурс связан в решением задач в сфере высоких технологий МО, а также применением образования призывников в ходе службы. В конкурсе могут участвовать программисты, специалисты по локальным сетям, кибербезопасности. Участники конкурса должны до 25 июня зарегистрироваться по ссылке http://atmk.mil.am/ или отправить данные по электронной почте atmk@mil.am. Телефон +374 10 294416.