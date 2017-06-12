В Минобороны Арцаха назвали цель очередных инсинуаций Азербайджана

  • Lragir.am
  • Страна - 12 Июня 2017, 11:49
Министерство обороны Республики Арцах опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию.

“Распространенные Азербайджаном сведения о том, что армянская сторона якобы подожгла села Агдамского района не соответствует действительности”, - заявил в беседе с “Арменпресс” пресс-секретарь Министерства обороны Арцаха Сенор Асратян.

По его словам, распространением подобной информации Баку преследует цель дезориентировать собственную общественность.

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