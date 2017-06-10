Минобороны Арцаха: За минувшую неделю ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в период с 4 по 10 июня ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)). На различных участках линии соприкосновения противник применил также 60-мм и 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. «Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу», – говорится в сообщении.