Подгруппа МВФ и ВБ проводит ежегодное заседание в Армении

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян принял участников ежегодной встречи возглавляемой Бельгией и Нидерландами стран подгруппы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как сообщили “Арменпресс” в Управлении по связям с общественностью и СМИ ЦБ РА, Джавадян выразил председателю Национального банка Хорватии Борису Вуйчичу особую благодарность за содействие в выборе Армении в качестве места встречи. Артур Джавадян отметил, что Армения уже 25 ­лет эффективно сотрудничает с МВФ и ВБ. Он подчеркнул, что эти структуры сыграли весомую роль в развитии экономики нашей страны, в частности общественного и частного сектора, а также высоко оценил оказываемое ими содействие проводимым в стране реформам. Глава ЦБ Армении считает, что ежегодные встречи стран подгруппы МВФ и ВБ являются одной из оптимальных площадок для обсуждения текущих проектов и обмена новыми идеями.