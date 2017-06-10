Фракции Выход» и «Царукян» обратились в Конституционный суд из-за Ванадзора

Фракции блоков «Выход» и «Царукян» обратились в Конституционный суд Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян. 26 депутатов Национального Собрания от блоков «Выход» и «Царукян» требуют от Конституционного суда признать недействительным и противоречащим Конституции положение закона «О местном самоуправлении», руководствуясь которым представители фракций Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн Совета старейшин, будучи с марта нынешнего года меньшинством, не имея кворума, срывают заседания и принимают решения. Они также оспаривают конституционность этих решений.