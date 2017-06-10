Фракции Выход» и «Царукян» обратились в Конституционный суд из-за Ванадзора

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Июня 2017, 12:13
Фракции блоков «Выход» и «Царукян» обратились в Конституционный суд Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян.

26 депутатов Национального Собрания от блоков «Выход» и «Царукян» требуют от Конституционного суда признать недействительным и противоречащим Конституции положение закона «О местном самоуправлении», руководствуясь которым представители фракций Республиканской партии Армении  и АРФ Дашнакцутюн  Совета старейшин,  будучи с марта нынешнего года меньшинством, не имея кворума, срывают заседания и принимают решения.

Они также оспаривают конституционность этих решений.

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