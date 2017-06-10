Силовикам дали карт-бланш: начались операции

Вчера агентство Фактинфо распространило информацию о том, что около 50 налоговиков вторглись с утра в офис компании Кэтрин и изъяли документы и другие материалы. Кэтрин, как отмечается, принадлежит ставшему недавно депутатом от РПА по префектуре Аван, бывшему главе СПИСА, проходящему по «Панамскому делу» Миграну Погосяну.

В то же время, полиция Армении обнародовала видеозапись, на которой запечатлено, как стражи порядка останавливают автоколонну в Ереване и высаживают пассажиров дорогостоящей иномарки с голд номерами.

В материале отмечается, что в салонах автомобилей было обнаружено большое количество оружия, законность хранения которого в настоящее время проверяется.

«В очередной раз советуем воздержаться от неприемлемой для общественности привычки разъезжать автоколонной и со свитой охранников. Любая подобная попытка будет пресекаться», – предупреждает Полиция РА.

Газета «Айкакан жаманак» сообщает, что полиция остановила кортеж криминального авторитета Артема Каневского (Арутюняна). Газета сообщает, что он считается одним из вероятных заказчиков покушения на криминального авторитета Дона Пипо в Ереване.

В то же время, СМИ сообщают, что в полицию был вызван сын ставшего недавно депутатом от РПА Вардана Гукасяна, которого подозревают в причастности к нанесению побоев. Гукасян принадлежит к числу лиц, которых в полицию стараются не приглашать.

Судя по активизации действий полиции, а также силовиков из Налоговой, все они получили карт-бланш на «закручивание гаек». Глава Полиции Вова Гаспарян должен доказать, что полностью контролирует ситуацию не только в законопослушном обществе, но и криминальном мире. Этот мир все последние годы был платформой правящего режима. Но в последнее время то ли происходящие в воровском мире «междоусобные» войны, то ли раздел власти в правящей системе Армении привели к тому, что между воровским миром и властью выстраиваются новые отношения. Для этого прежде всего надо выяснить, кто в Армении истинная власть.

Судя по всему, Серж Саркисян пытается восстановить полноценное влияние на все секторы криминального мира, в том числе, дворовых авторитетов, и показать, кто в доме хозяин.