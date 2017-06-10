Полиция Армении объявила войну автоколоннам с голдномерами

Полиция Армении обнародовала видеозапись, на которой запечатлено, как стражи порядка останавливают автоколонну в Ереване и высаживают пассажиров дорогостоящей иномарки с голдномерами. В материале отмечается, что инцидент имел место 8 июня, в салонах автомобилей было обнаружено большое количество оружия, законность хранения которого в настоящее время проверяется. «В очередной раз советуем воздержаться от неприемлемой для общественности привычки разъезжать автоколонной и со свитой охранников. Любая подобная попытка будет пресекаться», – предупреждает Полиция РА. Отметим, в видеоролике фигурирует, например, автомобиль с голдномером «88 СО 888». Об этом сообщает Panorama.am.