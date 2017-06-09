«Энергия будущего»: президент Армении Серж Саргсян присутствовал на открытии выставки «Астана Экспо 2017» в Казахстане

Находящийся с рабочим визитом в Казахстане президент Армении Серж Саргсян сегодня вечером вместе с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, руководителями других посетивших Астану делегаций в конгресс-центре присутствовал на официальной церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана Экспо-2017», проходящий под девизом «Энергия будущего». Как передает пресс-служба главы государства, до этого президент С. Саргсян побывал в выставочном комплексе, где собрались руководители делегаций стран-участниц для протокольной совместной фотографии, после чего он посетил Центральный павильон «Нур Алем», на равном расстоянии от которого размещены все национальные павильоны. На выставке, посвященной альтернативным источникам энергии и «зелёным» технологиям, страны-участницы представили лучшие мировые технологии энергосбережения, новейшие разработки в сфере использования источников альтернативной энергии.