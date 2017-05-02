Да, это был геноцид: Карел Шварценберг будет рад, если и другие страны последуют примеру Чехии

Чешский политический деятель, бывший министр ИД Карел Шварценберг будет рад, если и другие страны последуют примеру Чехии и признают Геноцид армян. АРЦАХПРЕСС - «Это, конечно, решать им. Парламент Чехии решил принять, что, действительно, произошедшее тогда было геноцидом. Мы рады, что Германия признала это в прошлом году, однако наше решение не зависело от этого обстоятельства. Желаю Армении успехов, она может доверять чехам, поскольку они – друзья армянам»,- сказал он. Карел Шварценберг сказал, что отношения между Арменией и Чехией хорошие, здесь проблем нет. «Обе страны могут сотрудничать в различных областях, например, в энергетике, как это делают Чехия и Грузия. Думаю, для сотрудничества найдется множество программ»,- сказал он. 25-го апреля парламент Чрхии принял резолюцию, в которой признал и осудил Геноцид армян. В голосовании приняли участие 107 депутатов, 104 голосовали «за», 3 – воздержались. В тот же день президент Чехии Милош Земан выразил свою поддержку армянской общине Чехии в связи с 102-й годовщиной Геноцида армян.