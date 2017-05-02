Показатели рождаемости и браков в Армении продолжают снижаться

Национальная статистическая служба опубликовала демографические показатели в Армении по положению на 1 апреля 2017 года. Согласно данным, численность населения Армении составила 2 981.5 тыс. человек, из коих городское` 1 899.0 тыс. и сельское 1 082.5 тыс.. В сравнении с 1 апреля 2016 года постоянное население сократилось на 12,9 тыс. человек, или 0,4%. В сравнении с 1 января 2017 года население сократилось на 4,6 тыс. – естественный прирост составил 0,5 тыс., а миграционный показатель - -5,1 тыс. Показатели рождаемости за первые 3 месяца этого года в сравнении с прошлым сократились на 6,5%, а смертность выросла на 3,8%. Если в первом квартале 2016 года родились 9125 детей, то за первый квартал этого года – 8534. Число умерших выросло с 7744 до 8037. Резко снизилось и число браков - с 3826 до 3544 и возросло количество разводов – с 851 до 972.