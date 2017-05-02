Бизнес-предложение Самвела Алексаняна Артуру Алексаняну

По данным газеты «Жаманак», олимпийский чемпион Артур Алексанян решил заняться бизнесом и импортировать в Армению куриные окорочка. Недавно он встречался с Сержем Саркисяном и получил «добро» на такую «операцию». Когда первая «фура» была завезена, к спортсмену подошел депутат Самвел Алексанян, который сказал, что уважает Алексаняна, но не хотел бы, чтобы он вынужден был заниматься бизнесом. Он предложил 5000 долларов в месяц в обмен на отказ от ввоза окорочков, пишет газета.