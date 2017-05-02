Минобороны Арцаха сообщает минометном обстреле с азербайджанской стороны

ВС Азербайджана 1 мая и в ночь на 2 мая нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 40 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 540 выстрелов. В южном направлении линии соприкосновения войск азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет (2 снаряда). “Подразделения Армии обороны НКР продолжали уверенно нести боевое дежурство, прибегая при необходимости и к ответным действиям”, – отмечается в сообщении.