Издание The Wall Street Journal написало о голливудском фильме “Обещание”

Фильм ''Обещание'' ("The Promise") режиссера Терри Джорджа, снятый по инициативе и финансовой поддержке американского бизнесмена и благотворителя Кирка Керкоряна, вошел в список самых дорогих фильмов года, передает “Арменпресс”. О премьере фильма написало издание The Wall Street Journal. “Керкорян – один из тех американцев армянского происхождения, кто на протяжении десятков лет оказывал содействие армянским благотворительным организациям во всем мире. Снятый по его инициативе и финансовой поддержке фильм ''Обещание'' имеет большое значение для армян с точки зрения отнесения осуществленных Османской империей в отношении армянского населения в 1915 году погромов к числу геноцидов", - пишет издание. В публикаци отмечается, что создатели фильма задумали нечто вроде “Списка Шиндлера” или “Отеля “Руанда””, фильм, который расскажет об исторических зверствах. "Несмотря на не совсем удачный старт проката, фильм ''Обещание'' возымеет огромное влияние с точки зрения осведомленности о нарушениях прав человека в истории мировой политики”, - пишет The Wall Street Journal. Газета приводит также сведения из биографии Керкоряна. ''Керкорян умер в 2015г. в возрасте 98 лет. Фильм ''Обещание'' еще не был снят, но он сделал все для этого. Он не стремился к тому, чтобы фильм стал нравоучением. Он просто хотел, чтобы человечество знало о Геноциде армян'', - сказал доктор Эрик Эзраян, который встречался с Керкоряном.