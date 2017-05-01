За последними турецко-азербайджанскими учениями последовала Апрельская война - Д. Бабаян

С 1 по 5 мая Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения с боевыми стрельбами. Для участия в учениях 21 апреля из Турции в Азербайджан прибыл личный состав ВС Турции. Как сообщил в интервью Tert.am пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, армянские вооруженные силы приведены в боевую готовность. «Мы рассматриваем это как очередные учения, но если будет провокация, то последует ответ», сказал он. Давид Бабаян напомнил, что военное сотрудничество Азербайджана и Турции всегда было тесным, и Турция играет в регионе дестабилизирующую роль. Он также напомнил, что за последними совестными учениями Турции и Азербайджана год назад последовала Апрельская война. Турция всегда направляла военные действия Азербайджана. Например, во время Арцахской войны 1991-94 гг. из Турции в зону конфликта прибыли военнослужащие, генералы Генштаба, полковники, которые способствовали формированию регулярной азербайджанской армии, так же, как в свое время способствовали искусственному созданию Азербайджана. Более того, из Турции в Арцах прибыло множество боевиков, в том числе «серые волки» и другие террористические формирования, и то же самое произошло в апреле, сказал Давид Бабаян. В апреле здесь были и турецкие террористические организации, и исламистские боевики, которые говорили на арабском, безусловно, они прибывали по турецким каналам. Турция была единственным государством, которая поощряла Азербайджан к такому шагу, отметил Бабаян. Он добавил, что подобное поведение Турции наносит ущерб НАТО – один из членов Альянса явно нарушает деструктивными шагами Устав. Получается, что НАТО не может контролировать своих членов, или же Турция специально сваливает свое поведение на НАТО, отметил Давид Бабаян. Он добавил, что таким образом Турция демонстрирует также свои истинные намерения в отношении России и Ирана.