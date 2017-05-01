МИД НКР напоминает - 30 апреля 1991 года началась операция Кольцо

26 лет назад, 30 апреля 1991 года, массированным обстрелом сел Геташен и Мартунашен началась операция «Кольцо», которая преследовала цель задушить в зародыше национально-освободительную борьбу армян Арцаха и лишить их Родины. Операция «Кольцо» стала прелюдией последующей полномасштабной военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах. Об этом напоминает сайт МИД Арцаха.Напомним, что операция Кольцо осуществлялась с помощью советских войск.