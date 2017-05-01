Работы нет, и Россию я не люблю, но вынуждена ехать

В сельских населенных пунктах Лори жители жалуются в основном на нехватку рабочих мест. Именно из-за этого большинство мужчин области ездят на сезонные работы, многие живут в долг, от пенсии до пенсии и очередной партии денег из России. Многие на селе отказались от использования газа, говорят, что используют его только для приготовления еды, а зимой обогреваются дровами. «Газ – удовольствие дорогое, в месяц может накрутить до 100 тыс. драмов, а получаю я 47 тыс. пенсии», рассказывает женщина в себе Дарпас. «Когда газ подорожал, семейного бюджета уже не хватило. Были бы деньги, с удовольствием пользовался бы газом», говорит житель Гугарка Гагик Аракелян. Образование у него высшее, но вынужден заниматься животновоством. Хотел бы развития на селе развития сельского хозяйства и производства, чтобы было где работать. Мужчины из Гугарка 7-11 месяцев в году находятся на сезонных работах. Жительница села Маргаовит Мануш Чатинян жалуется: ее сыл 6 лет назад уехал из Армении, давно пора жениться, но в Армению возвращаться он не хочет – работы нет. «Все двери заперты, люди уезжают. Чем они могут заниматься здесь? Работы нет. Я тоже не люблю Россию, но мы вынуждены ехать», говорит она. Жительница села Шаумян Жанна Погосян рассказывает, что ее молодой муж тоже на зарабоках. Говорит, что без этого детей не вырастишь. Жанна говорит, что 5 членов ее семьи сейчас на заработках в России. Жительница села Дарпас Армине Маркарян - медсестра по специальности, ей 51, но она не может найти работу, даже самую низкооплачиваемую. Ее дочь, знакомая с компьютером, тоже без работы. Жители марзов надеются либо на эмиграцию, либо найти работу в Ереване.