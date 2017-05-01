Минобороны Арцаха сообщает о более 35 нарушениях

ВС Азербайджана 30-го апреля и в ночь на 1 мая нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 35 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 420 выстрелов. В южном направлении линии соприкосновения войск азербайджанские ВС применили также автоматический станковый гранатомет (2 снаряда). “Подразделения Армии обороны НКР удерживают полный контроль над ситуацией на передовой, продолжая надежно оборонять боевые позиции”, – отмечается в сообщении.