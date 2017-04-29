Посол Армении в США встретился с лидером республиканского большинства Конгресса

Посол Армении в США Григор Ованнисян встретился 27 апреля с руководителем республиканского большинства Конгресса США Кевином Маккартни и поблагодарил его за то, что армянские вопросы продолжают находиться в центре внимания Конгресса.

Посол представил ход реформ в Армении, собеседники также коснулись роли армянской общины в укреплении сотрудничества между США и РА, а также региональных проблем.