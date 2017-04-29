Минобороны НКР сообщает о минометных и гранатометных обстрелах

С Азербайджана 28-го апреля и в ночь на 29-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха около 35 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 350 выстрелов. В южном направлении линии соприкосновения войск азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет(3 снаряда) и автоматический станковый гранатомет (2 снаряда). “Для подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, – отмечается в сообщении.