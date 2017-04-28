Виген Саркисян выступил на армяно-российской военно-промышленной конференции

Министр обороны Армении Виген Саркисян 28 апреля в Москве принял участие в работе Армяно-российской военно-промышленной конференции и выступил с речью. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства. Виген Саркисян выразил надежду, что конференция станет важным шагом на пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического сотрудничества. Непосредственный контакт между передовыми специалистами послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, Саркисян выразил надежду, что конференция станет важным шагом на пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического партнерства. «Совместное проектирование и общее производство, особенно в военно-промышленной отрасли, создает новые, особые отношения между странами, давая возможность формировать интенсивные контакты на горизонтальном уровне», - отметил Виген Саркисян. Министр обороны также выразил уверенность, что периодический обмен мнениями по вопросам осуществления перспективных проектов, новых технологий и их применению на практике послужит развитию военной науки и укреплению международного военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.