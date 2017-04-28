Новый избирательный кодекс и освещение выборов в НС Армении

Выборы в Национальное собрание Армении 2017 года были экзаменом для всех частей нового Избирательного кодекса (ИК), в том числе и для законодательного урегулирования освещения выборов средствами массовой информации. Удачно ли прошел экзамен новый ИК по части СМИ? Беспристрастная и лишенная оценок информация Согласно пункту 1 статьи 20-ой Избирательного кодекса РА «Партии, участвующие в выборах в Национальное Собрание и Муниципальный совет Еревана, имеют право на бесплатное и платное пользование эфирным временем (в том числе в прямом эфире) Общественного радио и Общественного телевидения на равных условиях», а далее пункт 3 разъясняет: «В информационных передачах Общественного радио и Общественного телевидения представляется беспристрастная и лишенная оценок информация о предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах партий». Согласно с пунктом 4 методологии мониторинга освещения выборов, разработанной органом, осуществляющим надзор над соблюдением установленных правил агитации (Национальной комиссии по телевидению и радио - НКТР), обстоятельство сохранения принципа равного и беспристрастного, лишенного оценок освещения предвыборных агитационных мероприятий партий и альянсов партий оценивается со стороны НКТР. Законодательное упущение? Тем не менее, ни методология Избирательного кодекса, ни НКТР не разъясняют, как телекомпании должны представлять беспристрастную и лишенную оценок информацию. Изучение результатов мониторинга НКТР показывают, что комиссия оценила только предоставленное телевидениями различным политическим силам равное количество времени в ходе новостных и политических программ. Однако, это еще не означает беспристрастную и лишенную оценок информацию, так как законодательные определения весьма расплывчаты, существуют подходящие условия для телекомпаний, чтобы придумать обходные пути. Тональность Основная проблема – тональность. Так, например, тональность ведущего новостной программы телеканала «Кентрон» в ходе 2 минутного репортажа, посвященного блоку «Царукян», четко отличалась от тональности при освещении предвыборной агитации Коммунистической партии. То же наблюдалось и в ходе новостных программ Общественного телевидения, однако на этот раз в пользу Республиканской партии (РПА). Для тональности важна также и работа оператора. Так, например, на освещение собраний двух политических сил в ходе предвыборной агитации влияют даже такие мелочи, как лица сидящих в зале во время собраний этих партий или количество людей. В случае с одной партией показывались пустой зал и недовольная аудитория, а в случае с другой - активно аплодирующий, переполненный зал. Естественно, подобные мелочи действуют на подсознание избирателя. Кроме мелочей на прошедших выборах можно было заметить и серьезные упущения. Не освещение тоже освещение С другой стороны, не освещение некоторых явлений также может быть проявлением пристрастности. В частности, в предварительном заключении Международной миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ относительно парламентских выборов в Армении отмечается, что новости, вызывающие общественный интерес, «в том числе публикация списков сторонников, составленных директорами школ, представленные в ЦИК жалобы касательно выборов не освещались в вечерних выпусках новостей Общественного телевидения в 21:00». Следовательно, предоставление равного количества времени еще не означает обеспечение беспристрастной и лишенной оценок информации. Существует много способов для оценки, и законодательство Армении не обеспечивает соответствующие механизмы для контроля за этими способами и регистрации нарушений. Следовательно, если бы выборы в НС 2017 года были бы зачетом, то можно сказать, что часть нового ИК РА относительно обеспечения равных условий со стороны средств массовой информации кое-как получила бы его, однако в случае с экзаменом сдала бы на «3 с минусом». Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Новый избирательный кодекс и освещение выборов в НС Армении
- Страна - 28 Апреля 2017, 18:51