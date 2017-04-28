Известна дата отставки правительства

Новоизбранный парламент соберется на свое первое заседание 18 мая. Об этом в Конституционном суде, где обсуждалось обращение блока АНК-НПА об отмене итогов парламентских выборов 2 апреля, заявил глава ЦИК Тигран Мукучян. Мы сообщим дополнительно, но сначала примем заявления и утвердим депутатов, сказал он. До сих пор ЦИК не получал заявлений о самоотводе, добавил Мукучян. Напомним, что Конституционный суд отклонил иск блока и оставил в силе решение ЦИК о признании выборов состоявшимися. Напомним, что на первом заседании парламента правительство подаст в отставку.