Шаварш Кочарян и Давид Шахназарян в Арцахе

28 апреля в Арцахском государственном университете принимали замминистра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна и ведущего специалиста Центра региональных исследований Давида Шахназаряна, которые были приглашены для прочтения курса лекций. Говоря об Арцахском вопросе, как сообщает aparaj.am, Шаварш Кочарян отметил, что большинство вопросов, обсуждаемых в ходе переговоров, касаются непосредственно Карабаха, и никто не вправе давать на них ответы, за исключением Карабаха – это статус и территориальная целостность. «У НКР свои вопросы к Азербайджану, в частности, связанные с оккупированными территориями НКР, и этот вопрос тоже могут поднимать только власти НКР. Что касается статуса, то власти РА обязаны действовать в строгом соответствии с волеизъявлением народа НК – референдумами о независимости, принятии первой и второй конституций», сказал Шаварш Кочарян.