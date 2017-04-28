Азербайджанские СМИ: Встреча в Москве состоялась

В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении, сообщил Trend дипломатический источник. На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт Петербурге в апреле и июне 2016 года соответственно. Руководители глав МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность России за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. По итогам трехсторонних переговоров глав МИД, состоялась их встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.