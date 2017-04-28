Военнослужащий Армии обороны Арцаха погиб при обстреле с азербайджанской стороны

19-летний военнослужащий Армии обороны Арцаха погиб сегодня в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). “28-го апреля около 09:30 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированных на южном направлении, в результате произведенного противником выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Мгер Феликсович Арзуманян, 1998 года рождения”, - говорится в сообщении. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие. “Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам”, - отмечается в сообщении.